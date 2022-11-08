Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $102,09 до $102,13 за баррель. Об этом сообщает 8 ноября управление энергетической информации ведомства (EIA).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Прогноз средней стоимости Brent на 2023 год также повышен — с $94,58 до $95,33 за баррель.

Также ведомство повысило свой прогноз по цене на американскую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2022 год с $95,74 до $95,88 за баррель, на 2023 год — с $88,58 до $89,33 за баррель.