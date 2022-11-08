Сургут, Югра, 8 ноября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Из Сургута в Казахстан с 18 ноября открывается прямой авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр».

Aviasovet.ru ЮТэйр

«В этом году мы запустили два рейса в Казахстан — в Астану и Алматы из Тюмени. Видим стабильный спрос на прямые рейсы в Казахстан из Сибири. Уже с ноября начинаем летать в Алматы из Сургута. Планируем наращивать количество рейсов в Казахстан», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семёнов.

Отмечается, что минимальная стоимость билетов на авиарейс Сургут-Алматы составит 7,2 тыс. рублей.