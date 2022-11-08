Пекин, , 20:58 — REGNUM Если на промежуточных выборах в американский Конгресс победят республиканцы, это может отрицательно повлиять на помощь США Киеву. Этого боятся в ЕС, пишет 8 ноября «Жэньминь жибао».

Упряжка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание, ссылаясь на европейского представителя Тобиаса Эллвуда, возглавляющего комитета по обороне палаты общин в парламенте Британии, и на ряд других деятелей из Европы, пишет, что может развалиться «единый фронт, созданный Западом для борьбы с Россией», и не исключено, что так будет в случае победы республиканцев на американских выборах.

Европейские представители высказывают опасения, что США могут сократить военную помощь Киеву. Кроме того, они могут оставить без прежней поддержки и ЕС.

Все эти опасения не беспочвенны, считают европейские представители, ведь в США обсуждается проблема затрат на помощь Киеву. Не все силы в США устраивает нынешний уровень расходов.

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