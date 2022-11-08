Ижевск, , 20:45 — REGNUM По итогам января-сентября текущего года в Удмуртии было проведено 259 проверок предприятий, осуществляющих оборот молочной продукции, включая продукцию, которая поступает в детские учреждения, больницы, социальные объекты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Молоко Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалистами ведомства было исследовано 2230 проб молока и молочной продукции. По итогам проверки были выявлены следующие нарушения: отсутствие сопроводительных документов на продукцию, не соблюдение сроков реализации и условий хранения продукции, продажа продукции фальсифицированной жирами немолочного происхождения, а также несоответствие продукции по микробиологическим показателям.

Вынесено семь постановлений об административном правонарушении на общую сумму 58 тыс. рублей. В адрес предприятий выдано пять предписаний об устранении выявленных нарушений и четыре предписания о приостановлении реализации продукции.

Кроме того, из оборота изъято 13 партий молока и молочной продукции общим весом 364 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, объем производства молока в Удмуртии в первом полугодии 2022 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 456 тыс. тонн. Республика входит в топ-5 регионов РФ по производству молока, говорил ранее глава региона Александр Бречалов. Также увеличивается показатель продуктивности — 3877 кг молока на корову, на 100 кг больше, чем годом ранее.