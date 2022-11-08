Москва, 8 ноября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Инфляция в России в I квартале 2023 года может замедлиться до 5% и ниже. Об этом заявил 8 ноября президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«У нас, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться где-то к пяти, может быть, даже чуть меньше, процентам», — сказал глава государства.

Ранее в ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться ниже текущего прогноза в 12,4%. Министр не исключил, что к концу года рост потребительских цен составит 12-12,4%.