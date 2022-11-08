Вольфсбург, Германия, 8 ноября, 2022, 20:39 — ИА Регнум. 8 ноября в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» футбольный клуб «Вольфсбург» в первом матче 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 сыграет с дортмундской «Боруссией». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Боруссия» (Дортмунд)

Стартовые составы команд:

«Вольфсбург»: Кун Кастельс, Себастьян Борнау, Мики ван де Вен, Паулу Силва, Боте Баку, Якуб Каминьский, Феликс Нмеча, Максимилиан Арнольд, Янник Герхардт, Омар Мармуш, Йонас Винд.

«Боруссия»: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Салих Озкан, Юлиан Брандт, Дониэлл Мален, Джуд Беллингем, Карим Адейеми, Юссуфа Мукоко.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Ассистенты главного судьи — Бенедикт Кемпкес и Тимо Герах.