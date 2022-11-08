Москва, , 20:33 — REGNUM На платформе «Город идей» 15 ноября будет организован проект, в рамках которого москвичам предоставят возможность предложить варианты для развития программы «Мой спортивный район». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Жители столицы смогут выбрать тематические обсуждения, где можно поднять разные вопросы и проблемы по развитию спортивного досуга. Помимо этого, участники поделятся личным опытом тренировок, расскажут о любимых видах фитнеса и обсудят варианты семейного досуга.

Экспертами программы станут представители Департамента спорта города Москвы и Государственного бюджетного учреждения «Мосгорспорт», а также профессиональные фитнес-тренеры.

Напомним, «Мой спортивный район» является программой бесплатных тренировок для всех жителей Москвы. Тренировки ведут профессиональные тренеры на различных спортивных дворовых площадках столицы.