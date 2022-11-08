Неаполь, Италия, , 20:54 — REGNUM 8 ноября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Наполи» (сс) RonnyK

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Лукой Паретто. Ассистенты главного судьи — Мауро Галетто и Джакомо Ди Гьячинто.

Ранее сообщалось, что 21-летний фланговый нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы спины.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Лео Эстигор, Станислав Лоботка, Танги Ндомбеле, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Виктор Осимхен, Маттео Политано, Джакомо Распадори.

«Эмполи»: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Себастьно Луперто, Адриан Исмайли, Фабиано Паризи, Недим Байрами, Рэзван Марин, Филиппо Бандинелли, Николас Хаас, Томмазо Бальданци, Мартин Сатриано.

На данный момент «Наполи» с 11 победами и 35 набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Эмполи», набрав лишь 14 очков, располагается на 14-й позиции.