Воронеж, 8 ноября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Следователи и прокуроры работают в Бутурлиновском детском доме-интернате (Воронежская область) после появления в СМИ фотографий связанных детей, якобы сделанных в этом учреждении.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Фото опубликовало одно из местных изданий со ссылкой на собственный источник. На них дети, зачастую с признаками истощения, связанные, по утверждению автора фото — без назначения психиатра, в том числе и очень маленькие. Автор фото также сообщает, что продукты для детей «разворовываются», врачи работают на полставки, а группы переполнены.

В пресс-службе прокуратуры Воронежской области сообщили о начале проведения проверки в связи в публикациями.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст правовую оценку действиям должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

В детдоме работают и следователи Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области. Впрочем, в ходе проведения следственных и процессуальных действий, на данный момент телесных повреждений у детей не выявлено, информация о совершении в отношении воспитанников противоправных действий подтверждения не нашла.

Вместе с тем, в связи с наличием фотоизображений и для проверки информации следственным путём, в том числе с точки зрения возможности ложного доноса, СК возбудил дело по статье об истязании.

Отметим, что в департаменте соцзащиты (ответ на запрос публикует «Блокнот Воронеж») также отрицают какие либо нарушения и называют сведения недостоверными, носящими «провокационный характер».