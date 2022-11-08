Нижневартовск, Югра, , 20:40 — REGNUM В Югре за взятки будут судить начальника нижневартовского филиала Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, в 2016–2021 годы данный начальник взял у предпринимателя 5,8 млн рублей за помощь в беспрепятственном получении госзаказов от учреждения, приёмку и оплату услуг, в том числе фактически не оказанных, а также за общее покровительство деятельности бизнесмена.

Помимо этого, как считает следствие, обвиняемый совершил растрату более трёх миллионов бюджетных рублей, которые предназначались на оплату услуг по уборке помещений объектов органов внутренних дел и прилегающих к ним территорий.

Начальника хозчасти полиции Нижневартовска обвиняют во взяточничестве, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре направлено в суд дело бывшего директора паспортно-визового сервиса по обвинению в получении нескольких взяток на сумму свыше 500 тыс. рублей.

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