Бухарест, , 20:24 — REGNUM Бюджетно-финансовая комиссия (БФК) при минфине Румынии приняла постановление об обложении налогом так называемых «чаевых» поступлений для сотрудников кафе, ресторанов и заведений развлекательной сферы. Об этом 8 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

В кафе Цитата м/ф «Микки Маус». реж. Пол Рудиш, Дэвид Вассон, Клэй Морроу. 2013. США

Согласно официальной информации, с 1 января 2023 года соответствующая прибыль будет облагаться налогом в размере 10%. При этом посетитель определенного заведения сможет самостоятельно вносить в квитанцию сумму планируемого альтернативного вознаграждения.

«Подобное нововведение необходимо для усовершенствования методов сотрудничества отдельно взятых предприятий с фискальными органами», – говорится в заявлении БФК.

Как утверждают независимые аналитики, такая практика приведет к созданию новых коррупционных схем.

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