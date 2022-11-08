В Румынии введен налог на «чаевые» средства
Бухарест, 8 ноября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Бюджетно-финансовая комиссия (БФК) при минфине Румынии приняла постановление об обложении налогом так называемых «чаевых» поступлений для сотрудников кафе, ресторанов и заведений развлекательной сферы. Об этом 8 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Согласно официальной информации, с 1 января 2023 года соответствующая прибыль будет облагаться налогом в размере 10%. При этом посетитель определенного заведения сможет самостоятельно вносить в квитанцию сумму планируемого альтернативного вознаграждения.
«Подобное нововведение необходимо для усовершенствования методов сотрудничества отдельно взятых предприятий с фискальными органами», – говорится в заявлении БФК.
Как утверждают независимые аналитики, такая практика приведет к созданию новых коррупционных схем.