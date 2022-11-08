Москва, , 20:20 — REGNUM О том, что программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года, заявил 8 ноября президент страны Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

Владимир Путин Kremlin.ru

Напомнив, что в 2020 году в России расширили «круг получателей материнского капитала» таким образом, что право на него получили те семьи, где рождается первенец, президент сказал:

«Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года».

По словам главы государства, главной задачей господдержки является сведение к минимуму угрозы бедности для российских семей.

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