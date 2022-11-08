Москва, 8 ноября 2022, 20:20 — REGNUM О том, что программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года, заявил 8 ноября президент страны Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
Напомнив, что в 2020 году в России расширили «круг получателей материнского капитала» таким образом, что право на него получили те семьи, где рождается первенец, президент сказал:
По словам главы государства, главной задачей господдержки является сведение к минимуму угрозы бедности для российских семей.
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