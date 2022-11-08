Екатеринбург, , 20:18 — REGNUM Болельщики футбольного клуба «Урал» признали 33-летнего российского опорного полузащитника Юрия Газинского лучшим игроком команды в октябре. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба «Урала».

Юрий Газинский забивает гол в ворота противников Дарья Антонова © ИА REGNUM

В октябре Юрий Газинский сыграл в семи матчах за «Урал» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами в ворота «Сочи», «Крыльев Советов» и «Локомотива» и одной результативной передачей.

За «Урал» Юрий Газинский выступает с 17 августа 2022 года после перехода из «Краснодара» на правах свободного агента. Действующее соглашение хавбека с клубом из Екатеринбурга рассчитано до 30 июня 2024 года.