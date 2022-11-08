Екатеринбург, 8 ноября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершено определение подрядчика на строительство и обслуживание главного ледового городка. Протокол уже подписан и размещён на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка большая и красивая

Название победителя зашифровано, вместо него значится цифра «1». Кстати, на электронный аукцион была подана всего одна заявка. Работы будут выполнены за 26 198 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ледовый городок возведут традиционно на площади 1905 года. Ранее некоторые горожане предлагали перенесли городские праздники в другое место, например, в находящийся поблизости Исторический сквер, но власти не прислушались к ним.