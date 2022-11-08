Москва, 8 ноября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Доклад об обстановке в зоне проведения спецоперации ВС России на территории б. УССР заслушал 8 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Mil.ru Сергей Суровикин

Уточняется, что доклад по текущей оперативной обстановке сделал на командном пункте командующий Объединённой группировки российских войск Сергей Суровикин.

В докладе генерал армии сообщил главе Минобороны РФ об обеспечении «всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации».