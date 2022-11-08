Москва, 8 ноября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Общую память и историю стереть из жизни одесситов нельзя. Так прокомментировал намерение властей Одессы демонтировать памятник Екатерине II научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Совсем недавно мы слышали от главы Одессы другие слова. Общую память и общую историю стереть нельзя из жизни одесситов. Они прекрасно осознают факт временности нынешней власти. При этом понимают, если это попадёт в прессу, то последуют репрессии от Киева. Опасаясь за собственные жизни, они не выйдут на митинги в защиту монумента в честь Екатерины II, памятуя о событиях мая 2014 года. Конечно, большинство одесситов не может простить такие действия со стороны киевского режима», — высказался собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что власти Одессы готовы в ближайшее демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, которая является основателем города.

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