Рим, 8 ноября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. 58% жителей Италии считают, что ЕС не должен вооружать киевский режим, таковы итоги опроса Eupinon, передает Termometro Politico 8 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Еще выше доля тех, кто не считает, что такие поставки должно финансировать правительство Италии (61%).

Организаторы опроса отметили, что в целом в ЕС показатели существенно иные — 54% граждан выступают «за», когда речь идет о поставках за счет бюджета страны, 60% — когда речь о поставках за счет общего бюджета ЕС.

При этом итальянцы солидарны с жителями других стран ЕС в вопросе о том, нужно ли принимать киевское государство в ближайшие годы в ЕС (66% «за»), как и в вопросе о приёме на своей территории беженцев с территории б. УССР (84% «за», в целом в ЕС — 81%).

В 2022 году власти Италии отправили в Киев несколько партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок.