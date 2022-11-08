Москва, , 23:25 — REGNUM Беженцев с территории бывш. УССР, работающих и живущих в Польше, обяжут оплачивать жилье. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный польского правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

По словам чиновника, оплата за жилье будет предусмотрена для работающих беженцев. Он также добавил, что недавно прибывшие в Польшу, а также старики, или беженцы, воспитывающие много детей, беременные женщины или инвалиды сразу не адаптируются, и польская сторона будет им помогать.

«Но есть лица, которые полностью справляются. Мы рады этому, рады, что они адаптировались, что имеют работу, что начали нормально жить и в связи с этим мы также хотим, чтобы они принимали участие в оплате своего проживания», — отметил он, добавив, что первые три месяца беженцы будут оплачивать половину стоимости проживания, а затем будут оплачивать жилье полностью.

Заявление польского министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что это начало, и беженцам с территории б. УССР придется работать в Польше и платить за все.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — отреагировала Ксю.

«Что такое случилось, почему поляки не хотят братушек бандеровцев кормить и за них работать, ведь весь мир должен [киевскому режиму]», — с сарказмом добавил Вячеслав.

«Паны нашли дедовы батоги для холопов? Начинают бандеровцам генетическую память взбадривать?» — иронизирует Julia S.

«Пока что очень даже по-человечески с беженцами поступают, потихоньку приучают к тому, что придется самим зарабатывать на кусок хлеба», — отметила Алла.

«Хоть в этом поляки правильное решение сделали», — добавил Vit.

«Скоро паны введут крепостное право…» — с сарказмом отметил Александр.

«Давно пора халяву прекратить, может тогда и вели бы себя по-человечески», — призвала Марина.

«Все логично — рыбу сначала прикармливают», — не без сарказма отреагировал DeepCore.

«И это только начало от поляков!» — пишет MoroZova.

«А, может быть, поляки правы в том, что беженцы эти далеко не все белые и пушистые и требования у них далеко не у всех скромные…» — отметила Агния.

«За 9 месяцев можно было уже найти работу», — отреагировал Alekto.

«Вот и прошла любовь! Да и была ли?» — с сарказмом спросило Андрей.

«Что в Польше, то польское. Скоро счёт предъявят», — добавил Sergej C.

«А как дружили! Как дружили!» — с сарказмом написал Игорь.

«Нет, ну а что? Вечной любви никто не обещал!» — иронизирует «ОС».

«Поляки скоро скажут, что [беженцы с б. УССР] задолжали им кучу денег за жилье и отберут в качестве погашения долга Львовскую область», — с сарказмом подытожил Юрий.

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