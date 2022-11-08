Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Американский актер Сильвестр Сталлоне не стал участвовать в съемках фильма «Крид 3» из-за расхождений во взглядах с режиссером Ирвином Уинклером и исполнителем главной роли Майклом Б. Джорданом. Об этом артист рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо Цитата из к/ф «Рэмбо: Последняя кровь». реж. Адриан Грюнберг. 2019. США

«Кино было снято сделано не в том направлении, в котором я бы его снял. Это другая философия — философия Ирвина Уинклера и Майкла Б. Джордана», — рассказал Сталлоне. Он также назвал себя сентименталистом и признался, что ему нравится, когда его героев бьют, но он не хочет, чтобы они «попадали во тьму».

Напомним, премьера «Крида 3» запланирована на 1 марта 2023 года. Кинолента станет девятым по счёту во франшизе «Рокки».

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