Адана, Турция, , 22:27 — REGNUM 34-летний экс-форвард национальной сборной России по футболу Артем Дзюба досрочно расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом 8 ноября сообщается на официальном сайте команды.

Артём Дзюба Вячеслав Евдокимов

За «Адану Демирспор» Артем Дзюба выступал с 18 августа 2022 года после перехода из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Дзюбу в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Дзюба, выступая за «Адану Демирспор», принял участие лишь в пяти матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Фенербахче» (2:4) и получил одну желтую карточку.