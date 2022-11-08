Москва, 8 ноября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России будут проиндексированы выше инфляции со следующего года. Об этом сообщил 8 ноября глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам, которое провёл президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

Министр напомнил, что в текущем году минимальный размер оплаты труда увеличивался в два этапа в условиях быстрого роста инфляции, второй этап повышения планируется осуществить с 1 января 2023 года.

«МРОТ с учётом уже проведённой 10-процентной индексации возрастёт по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции», — сказал Котяков.

Вместе с тем глава Минтруда отметил, что для роста дохода работающих граждан необходимо последовательно увеличивать разницу между МРОТ и прожиточным минимумом, целевой ориентир для этого установлен на уровне более 30%.

По его словам, законом о федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрен рост минимального размера оплаты труда выше роста прожиточного минимума, но по итогам трёхлетнего периода эта разница, как ожидается, достигнет лишь 10%.