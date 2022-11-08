Кострома, , 20:11 — REGNUM Поисковики обнаружили место падения санитарного вертолёта, который вёз пациента из Шарьи в Кострому. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Скорая

Вертолёт упал в районе деревни Щетниково, расположенной рядом с аэропортом «Сокеркино». Пострадавшим уже оказывают первую помощь. На место выехали бригады скорой помощи, они доставят четырёх пострадавших — двух фельдшеров и двух пилотов в городскую больницу Костромы.

«Две хирургические бригады готовы к оказанию помощи. Сейчас идёт эвакуация людей», — говорится в сообщении.

67-летний пациент с сердечными заболеваниями, которого МИ-2 должен был доставить в больницу, скончался в результате ЧП.

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