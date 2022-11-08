Рим, , 19:54 — REGNUM Рейтинг партии «Братья Италии» вырос до 29,8%, таковы итоги опроса Ipsos, опубликованные 8 ноября.

Джорджа Мелони Vox España

За полтора месяца с момента проведения национальных выборов рейтинг партии увеличился на 3,8%, за последние три с половиной года — в 4,5 раза.

Другие правые партии могли бы рассчитывать на 6,1% (партия Сильвио Берлускони) и 8% голосов (партия Маттео Сальвини).

Популистов из «Движения 5 звезд» поддерживают 16% избирателей, леволибералов из Демократической партии — 18,8%.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они набрали 44% и с учетом перераспределения голосов получили большинство мест в обеих палатах парламента. Новым премьер-министром стала Джорджа Мелони.