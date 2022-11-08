Москва, 8 ноября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Россия должна выйти из «зерновой сделки», считает научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Об этом он заявил сегодня, 8 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

«На мой взгляд, «зерновая сделка» как таковая — это большая ошибка. То, что зерно не будет поступать бедным странам, это факт. Считаю, что нужно полностью снять вопрос «зерновой сделки» как таковой, выйти из неё окончательно и бесповоротно. И ни на какие действия со стороны Турции ли, европейских стран ли, других заинтересованных сторон вестись не стоит. Это большой обман. И принимать участие в этом обмане России точно не надо», — считает собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Анкара рассчитывает перерабатывать российское зерно и бесплатно отправлять его нуждающимся странам. Об этом 8 ноября заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Напомним, 2 ноября стало известно о том, что Россия возобновляет своё участие в «зерновой сделке». Москва получила от Киева письменные гарантии неиспользования зернового коридора для ведения военных действий.

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