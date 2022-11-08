Ханты-Мансийск, , 20:13 — REGNUM В Югре прекращена деятельность регионального оперативного штаба по коронавирусной инфекции. Причина — низкая заболеваемость COVID-19 в регионе, заявила 8 ноября губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отныне будут проводиться заседания межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии. Но при ухудшении ситуации с COVID-19 антиковидный штаб возобновит работу, отметила глава Югры.

По данным управления Роспотребнадзора ХМАО, число случаев заражения коронавирусом в Югре снизилось на 39% за неделю и на 62% — за месяц. В стационарах лечатся менее 100 человек.