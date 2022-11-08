Пловдив, Болгария, 8 ноября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В районе города Пловдив на юге Болгарии полицейские задержали группу иммигрантов, ранее незаконно пересекших турецко-болгарскую границу. Об этом 8 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

Согласно официальной информации, десять нелегалов находились в грузовом отсеке частного микроавтобуса, следовавшего в болгарскую столицу Софию. Все задержанные лица являются подданными Королевства Марокко.

Водитель транспортного средства, перевозивший иммигрантов, задержан. Нелегалы доставлены в региональный центр содержания беженцев.

Напомним, ранее болгарское правительство объявило о масштабной спецоперации по борьбе с незаконной иммиграцией. По данным МВД Болгарии, за 10 месяцев текущего года в стране было задержано 12 тыс. иностранных граждан, нарушивших правила въезда в страну.