Москва, 8 ноября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Курс рубля символически вырос по отношению к доллару и незначительно снизился к евро на торгах во вторник, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

В течение дня курс доллара опускался более чем на 30 копеек и на минимуме достигал 60,68 рубля, но затем практически отыграл снижение и к окончанию торгов в 19:00 составил 60,99 рубля, что на одну копейку ниже уровня закрытия вчерашней торговой сессии.

Евро также дешевел в течение дня и достигал отметки в 60,59 рубля, но в итоге поднялся на три копейки относительно закрытия вчерашней сессии и составил 60,95 рубля.