Доха, , 19:55 — REGNUM 29-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Рафаэль Варан может успеть восстановиться от травмы и сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом 8 ноября сообщает издание L’Equipe.

Сборная Франции во время исполнения гимна Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рафаэль Варан получил повреждение в матче чемпионата Англии против лондонского «Челси» (1:1). После прохождения медицинского обследования у футболиста диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра.

В текущем сезоне Рафаэль Варан сыграл в десяти матчах за «красных дьяволов» в рамках Английской Премьер-лиги, в которых получил одну желтую карточку.

Ранее Рафаэль Варан пропустил чемпионат Европы 2016 года, который проходил во Франции. Победителем того турнира стала сборная Португалии, обыгравшая в финале команду Франции.