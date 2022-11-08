Москва,
8 ноября 2022, 20:32 — REGNUM В Москве ко Дню 7 ноября создали интерактивный музей истории под открытым небом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В память о событиях Великой Отечественной войны на Красной площади организовали интерактивный музей, посвящённый борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.
Регулировщица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Интерактивный музей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости рассматривают экспозицию
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сорокапятка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Многие пришли целыми семьями
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости услышали песни военных лет, посмотрели выступление артистов, инсталляцию Белорусский вокзал и смогли вживую увидеть военную технику Красной армии.
Построение
Василий Иванов © ИА REGNUM
Интерактивный музей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Интерактивный музей ко Дню 7 ноября
Василий Иванов © ИА REGNUM
Автомобиль ГАЗ-М1
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд с авиацией
Василий Иванов © ИА REGNUM
Также, специально к торжеству был возведён Культпавильон, где прошли показы фильмов «Разгром немецких войск под Москвой» (1942) и «Подольские курсанты» (2020).
Синхронная хроника 1941 и 2022 годов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мемориал воинам-красноармейцам
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экспонаты музея
Василий Иванов © ИА REGNUM
Представление Дневник Победы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд артиллерии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встречу с историей приехали иностранные гости
Василий Иванов © ИА REGNUM
Рядом с кремлевской стеной на двойном экране все пришедшие могли посмотреть синхронную хронику военных событий 1941 и 2022 гг.
Кадры документальной хроники
Василий Иванов © ИА REGNUM
Военный хор имени Александрова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Белорусский вокзал
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд с артиллерией
Василий Иванов © ИА REGNUM
В представлениях по случаю Дня 7 ноября приняли участие около 150 артистов.
Вид на интерактивный музей на Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Женщины на фронте
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Колонна солдат в форме Красной армии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Танк Т-38
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мемориал воинам-красноармейцам
Василий Иванов © ИА REGNUM
8 ноября выставку посетил президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел экспозицию, посвященную истории обороны Москвы и параду 7 ноября 1941 года.
Напомним, 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.