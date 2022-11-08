8 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Москва, , 20:32 — REGNUM В Москве ко Дню 7 ноября создали интерактивный музей истории под открытым небом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

/[[[picture2-lg-center]]]

В память о событиях Великой Отечественной войны на Красной площади организовали интерактивный музей, посвящённый борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.

Регулировщица Василий Иванов © ИА REGNUM

Интерактивный музей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости рассматривают экспозицию Василий Иванов © ИА REGNUM

Сорокапятка Василий Иванов © ИА REGNUM

Многие пришли целыми семьями Василий Иванов © ИА REGNUM На Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости услышали песни военных лет, посмотрели выступление артистов, инсталляцию Белорусский вокзал и смогли вживую увидеть военную технику Красной армии.

Построение Василий Иванов © ИА REGNUM

Интерактивный музей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Интерактивный музей ко Дню 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

Автомобиль ГАЗ-М1 Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд с авиацией Василий Иванов © ИА REGNUM

Также, специально к торжеству был возведён Культпавильон, где прошли показы фильмов «Разгром немецких войск под Москвой» (1942) и «Подольские курсанты» (2020).

Синхронная хроника 1941 и 2022 годов Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориал воинам-красноармейцам Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспонаты музея Василий Иванов © ИА REGNUM

Представление Дневник Победы Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд артиллерии Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

На встречу с историей приехали иностранные гости Василий Иванов © ИА REGNUM

Рядом с кремлевской стеной на двойном экране все пришедшие могли посмотреть синхронную хронику военных событий 1941 и 2022 гг.

Кадры документальной хроники Василий Иванов © ИА REGNUM

Военный хор имени Александрова Василий Иванов © ИА REGNUM

Белорусский вокзал Василий Иванов © ИА REGNUM

На Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд с артиллерией Василий Иванов © ИА REGNUM

В представлениях по случаю Дня 7 ноября приняли участие около 150 артистов.

Вид на интерактивный музей на Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Женщины на фронте Василий Иванов © ИА REGNUM

На Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Колонна солдат в форме Красной армии Василий Иванов © ИА REGNUM

Танк Т-38 Василий Иванов © ИА REGNUM

Мемориал воинам-красноармейцам Василий Иванов © ИА REGNUM

8 ноября выставку посетил президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел экспозицию, посвященную истории обороны Москвы и параду 7 ноября 1941 года.

Напомним, 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.