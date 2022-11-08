Тирасполь, 8 ноября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Помощи просит Приднестровье у руководства России из-за проблемы поставок газа со стороны Молдавии, заявил 8 ноября глава МИД республики Виталий Игнатьев в эфире «России 24».

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Он пояснил, что приднестровские власти официально обратились к российскому руководству, в частности — к президенту России в связи с тем, что Приднестровью Молдавия сократила подачу российского газа. Это в Тирасполе называют «грубым нарушением договора» между Газпромом и «Молдовагазом».

«Мы предлагали несколько моделей решения проблем, — сказал Игнатьев. — Ждём реакции России и готовности к тому, чтобы проработать оптимальные механизмы выхода из этой сложной ситуации».

Напомним, «Молдовагаз» объявил о сокращении с ноября поставок в Приднестровье российского газа.

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