Москва, , 19:30 — REGNUM В Москве аптеки столкнулись с нехваткой антибиотиков на основе амоксициллина. Несмотря на оперативное опровержение подобной информации департаментом здравоохранения Москвы, в Сети временный дефицит обсуждают массово.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Провизоров надо было штрафовать на 2-3 оклада за выдачу антибиотика без рецепта», — считает Дмитрий Бобров.

«Сейчас благодаря СМИ сметут остатки, а через пару месяцев ситуация наладится», — рассуждает Юлия Дебелова.

«Прозапас назначают наверно», — иронизирует Евгений Жолобов.

«Ребята, которых отправили по мобилизации, затаривали «Амоксиклав» в личные аптечки», — объясняет дефицит Ольга Долгополова.

«Как его разобрали, если без рецепта не продают?» — недоумевает Galina Galina.

«Аптеки превратились в рынок торгашей, постоянно что-то навязывают и предлагают лишнее», — рассказывает Елена Двинских.

«Дальше что будет? Страшно представить…» — размышляет Гульфия Резяпова.

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