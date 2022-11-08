«Рынок торгашей» — Сеть обсуждает дефицит антибиотика в аптеках Москвы
Москва, 8 ноября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Москве аптеки столкнулись с нехваткой антибиотиков на основе амоксициллина. Несмотря на оперативное опровержение подобной информации департаментом здравоохранения Москвы, в Сети временный дефицит обсуждают массово.
«Провизоров надо было штрафовать на 2-3 оклада за выдачу антибиотика без рецепта», — считает Дмитрий Бобров.
«Сейчас благодаря СМИ сметут остатки, а через пару месяцев ситуация наладится», — рассуждает Юлия Дебелова.
«Прозапас назначают наверно», — иронизирует Евгений Жолобов.
«Ребята, которых отправили по мобилизации, затаривали «Амоксиклав» в личные аптечки», — объясняет дефицит Ольга Долгополова.
«Как его разобрали, если без рецепта не продают?» — недоумевает Galina Galina.
«Аптеки превратились в рынок торгашей, постоянно что-то навязывают и предлагают лишнее», — рассказывает Елена Двинских.
«Дальше что будет? Страшно представить…» — размышляет Гульфия Резяпова.