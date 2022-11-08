Манчестер, Великобритания, , 19:38 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что руководство клуба не планирует укреплять состав в грядущее зимнее трансферное окно.

«Мы не собираемся никого подписывать в январе. У нас хороший состав», — цитирует тренера «горожан» итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

После 13 сыгранных матчей Английской Премьер-лиги 2022/23 «Манчестер Сити», одержав десять побед и набрав 32 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В последнее летнее трансферное окно «Манчестер Сити» подписал Эрлинга Холанд (из «Боруссии» за 75 миллионов евро), Калвина Филлипса (из «Лидс Юнайтед» за 48,75 миллиона евро), Серхио Гомеса (из «Андерлехта» за 13 миллионов евро) и Мануэля Аканджи (из «Боруссии» за 17,5 миллиона евро). Также в команду вернулся Хулиан Альварес, выступавший во второй половине сезона 2021/22 за «Ривер Плейт» на правах аренды.