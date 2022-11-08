Кострома, , 19:27 — REGNUM Оперативные службы и квадрокоптеры, оснащённые тепловизорами, ищут место падения МИ-2, совершившего жёсткую посадку рядом с аэропортом «Сокеркино» в Костроме. Об этом сообщает администрация региона. На место также выехали четыре пожарные цистерны.

МИ-2 Костромского авиапредприятия

Вертолёт вёз пациента с ишемией и общей коронарной недостаточностью из Шарьи в Кострому. В результате жесткой посадки мужчина погиб. Сопровождавшие его два фельдшера и пилота получили травмы.

Сейчас оперативный штаб, который возглавил губернатор Сергей Ситников, установил связь с одним из выживших фельдшеров. Пять бригад скорой медицинской помощи дежурят в разных местах для выстраивания оптимальных маршрутов доставки выживших в больницу.

Причина жёсткой посадки неизвестна. Свою проверку назначила Северо-западная транспортная прокуратура.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области упал санитарный вертолёт