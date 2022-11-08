Рим, , 19:22 — REGNUM После первого же отказа от трудоустройства граждане Италии будут терять право на получение «пособия по гражданству» (по бедности), заявил 8 ноября заместитель министра труда Клаудио Дуригон.

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Будут также установлены предельные сроки, в течение которых гражданин может получать указанную выплату, пособие не может быть «пожизненным», добавил Дуригон.

Пособие по гражданству (по бедности) было введено в 2019 году по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Пособие получают более миллиона семей страны.