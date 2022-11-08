Херсон, , 19:19 — REGNUM Херсон нельзя сдавать по множеству причин, но главная — там живут наши люди, граждане России. Об этом 8 ноября заявил ИА REGNUM публицист и военный блогер Алексей Живов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Херсон нельзя сдавать по нескольким причинам. И первая — Херсон является территорией Российской Федерации», — заявил публицист.

Херсон стал территорией России путём исполнения всех необходимых для этого законных процедур. В клятве президента сказано, что при вступлении в должность он клянется защищать территориальную целостность Российской Федерации, напомнил Живов.

Вторая причина — отступление из Херсона будет являться сдачей российского города.

«Не какого-то пограничного, а любого российского города. Если мы сдадим Херсон, завтра можем «перегруппироваться» от Белгорода, послезавтра — от Курска, послепослезавтра — от Симферополя. Сдача любого российского города ни в каком виде неприемлема», — категорически заявил публицист.

Треть причина — уход из Херсона приведет к предельной невротизации общества и элит, что может привести к сильнейшему внутриполитическому кризису.

«Одна из ключевых идей русского государственности — это идея о том, что мы не сдаём свои города, что мы своих не бросаем. Херсон — это «наше», там живут люди, граждане России, и бросать их мы не имеем права. У ядерной державы нет никаких оснований, чтобы сдавать свою территорию врагу, против которого мы сами начали СВО», — заключил Живов.

Напомним, что ранее из Херсона и посёлков на левом берегу Днепра была организована эвакуация мирных жителей.