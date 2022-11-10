Москва, , 12:17 — REGNUM Памятник основательнице Одессы императрице Екатерине II «не имеет художественной ценности» и в ближайшее время будет демонтирован. Об этом 8 ноября заявил представитель киевского режима в Одесской области Сергей Братчук.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Что касается фигуры именно [императрицы] Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности… Она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж… Ей найдется место, и она там будет находиться», — приводит его слова РИА Новости.

Братчук добавил, что этот вопрос «будет закрыт» в ближайшее время.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения критически отнеслись к намерению киевского режима снести памятник основателям города. Другие задались вопросом, а что бандеровцы сами создали, — только и умеют, что рушить.

«Да всё снесите вместе с домами! В чистом поле сами стройте. А то играются выборочно — тут снесем, а это надо. Все подчистую!» — написала Наталья К.

«Не имеет художественной ценности». Лишний раз подтверждают свою сущность, селянство, ущербность. Снесите всю Одессу, которую Екатерина основала, замотайтесь в свои флаги и хрюкайте в навозе. Тьфу», — отреагировала Ольга Б.

«Вернём, восстановим и установим снова. Россия», — добавил Владимир Б.

Фотография торжественного открытия памятника Екатерине Великой в ​​Одессе в 1900 г.

«Чуть позже обратно потащут!» — пишет Сергей И.

«Швондерщина», — прокомментировала Оксана Николаевна.

«Где адекватные одесситы? Неужели и это простят нацистам, как простили сожженных людей в Доме профсоюзов?» — задался вопросом Сергей.

«Манкурты… Все вернётся в свое время», — комментирует L.

«Надо срочно брать Одессу, спасти памятник», — призвала Надежда.

«Вот придурки, только с памятниками могут воевать…» — добавила Zina.

«Русские памятники на русской земле! Кто-то — третий лишний…» — заметила Ольга.

«Я уверена, что придет время и этот памятник вернется на свое законное место, но уже в составе России!» — отреагировала Dina S.

«Спасайте Одессу!» — призвала Александра Ф.

«Сами-то они что смогли создать кроме хаоса?..» — задалась вопросом Лариса А.

Памятник Екатерине Великой в ​​Одессе (сс) HOBOPOCC

«А какую художественную ценность создали бандеровцы? Только разрушают то, что создали другие», — написала Елена.

«Для них только свинарники типа майдана имеют художественную ценность. Ничего, недолго осталось. Одесса, жди…» — призвала Ирина.

«В 2011 году была с группой детей в Одессе. Наверное, наибольшее впечатление произвёл именно этот памятник и катакомбы. На экскурсии в катакомбах, когда дети немного расшумелись, экскурсовод сказала: «Тише дети, послушайте, для нас, одесситов, это очень важный период истории». Теперь, похоже, не осталось тех, кто гордился бы своей историей», — задумалась Ирина.

«Какой красивый памятник!!! Он напоминает [бандеровцам], что Одесса была и будет русским городом!..» — подытожила Ирина Ч.

Напомним, ранее памятник основательнице Одессы полностью скрыли за ограждением.