Рим, 8 ноября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. 70% заключенных в 2021 году трудовых договоров в Италии являлись временными, сообщили 8 ноября эксперты Inapp в докладе, подготовленном для депутатов национального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

11,3% трудоустроенных граждан страны заняты лишь частично, сказано также в исследовании.

При этом средняя реальная зарплата в Италии за 30 лет с 1990 по 2020 годы снизилась (на 2,9%), добавили эксперты.