Салехард, 8 ноября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Доброволец из Салехарда предоставил личный автомобиль для нужд армии. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Внедорожник салехардца пригодится военным

Автомобиль «УАЗ-Патриот» направляется в пункт подготовки мобилизованных ямальцев, расположенный в Тюмени. Заодно машину загрузили гуманитарным грузом для военнослужащих — 10 коробок с термобельём, тёплыми носками и другими необходимыми вещами для бойцов.

Владелец отечественного внедорожника находится в учебной части Тюмени. Волонтёр Сергей перегоняет автомобиль из столицы одного региона в областной центр другого.

«Миссия очень ответственная. Ценный транспорт и ценный груз. Ребята ждут его там. Постараемся доставить в срок и в полной сохранности», — отметил волонтёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьники из ямальского города Лабытнанги шьют после уроков кофты и балаклавы для участников специальной военной операции.