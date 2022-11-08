Челябинск, , 19:24 — REGNUM Челябинский цинковый завод присоединился к Региональному экологическому стандарту. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Челябинский цинковый завод Фото: ugmk.com

7 ноября в областном Заксобрании состоялось заседание Координационного совета при губернаторе Челябинской области Алексее Текслере по вопросам экологии и комитета по экологии Заксобрания. Предприятия отчитались о выполнении Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух.

Руководитель координационного совета Рашид Исмаилов вручил представителям предприятий, присоединившихся к Региональному экологическому Стандарту, Знаки присоединения, которые они могут использовать в качестве «зелёного сертификата» на официальном сайте, продукции, упаковке продукции, документации. Для того, чтобы попасть в их число, необходимо было представить декларацию о присоединении к Стандарту и пройти проверку на соответствие требованиям Порядка присоединения. Таким образом, юридические лица, которые присоединяются к нормам Стандарта, декларируют экологичность своей деятельности. Челябинский цинковый завод стал одним из них.

«Челябинский цинковый завод, наверное, единственное предприятие Челябинска, которое при выполнении природоохранных мероприятий вышло за периметр завода, благоустроило и озеленило территорию вокруг предприятия», — отметил председатель Комитета ЗСО Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов. Он также посоветовал остальным промышленным предприятиям брать пример с ЧЦЗ — быть открытым для всех экологических организаций и структур, и показывать результаты не только на бумаге, но и на деле.

В 2019 году ЧЦЗ подписал четырехстороннее соглашение с Минприроды РФ, Росприроднадзором и региональным правительством об участии в экологических программах. К настоящему моменту объем взятых заводом обязательств в рамках этого соглашения выполнен почти на 100%. Например, на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки установлены 3 стационарных поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха, введены в эксплуатацию два крытых склада концентратов. Помимо этого, началось строительство систем газоочистки вельц-цеха. В 2023 году планируется завершить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков.