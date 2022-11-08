Барселона, Испания, 8 ноября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Завершивший карьеру экс-защитник сборной Испании Жерар Пике включен в заявку каталонской «Барселоны» на матч 14-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 с «Осасуной». Об этом сообщается на официальных страницах «сине-гранатовых» в социальных сетях.

Zimbio.com Жерар Пике

Матч «Осасуна» — «Барселона» состоится 8 ноября и пройдет в Памплоне на стадионе «Рейно-де-Наварра», а стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 35-летний Жерар Пике завершил профессиональную карьеру футболиста после матча «Барселона» — «Альмерия» (2:0). В текущем сезоне испанец сыграл в десяти матчах за каталонскую команду во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.