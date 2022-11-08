Косовска-Митровица, Сербия, 8 ноября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Чтобы понять причины, которые заставили представителей косовских сербов покинуть органы власти сепаратистского Косово, сначала нужно вспомнить, как сербы оказались внутри этих структур. Такое мнение ИА REGNUM высказал бывший председатель сербского муниципалитета Штрпце (юг Косово и Метохии) Звонко Михайлович.

Косово

Напомним, что ранее лидеры косовских сербов из партии «Сербский список» приняли решение приостановить участие в работе органов власти сепаратистского Косово. При этом они заявили, что условием для возобновления их работы в этих структурах является формирование Сообщества сербских муниципалитетов и отказ албанских властей от запрета на использование на территории Косово автомобильных номеров, выданных Республикой Сербией.

Михайлович напомнил, что сербы, проживающие на всей территории Косово и Метохии как севернее, так и южнее реки Ибар, выступали против участия сербов в работе органов власти сепаратистского Косово. Тем не менее, официальный Белград использовал все рычаги влияния для того, чтобы заставить сербов участвовать в выборах, проводимых Приштиной, продолжил эксперт.

«Это была ключевая ошибка Белграда. Почему было важно, чтобы сербы не состояли в структурах власти так называемого Косово? Благодаря участию сербов в сепаратистских органах власти Приштина установила контроль над всей территорией Косово и Метохии. Албанцы провозгласили свою сепаратистскую конституцию, у них было население, но у них не было контроля над севером края, где преимущественно проживают сербы. Если бы сербы не вошли в органы власти сепаратистского Косово, сегодня не было бы нынешней ситуации — до сих пор законы Республики Сербии действовали бы на севере Косово и Метохии», — рассказал Михайлович.

По его словам, это значило бы, что все сербские органы власти работали бы в прежнем режиме, албанские боевики не могли бы вторгаться на север края, не было бы албанских полицейских казарм в населенном пункте Зубин Поток и в других местах, где проживают сербы.

«Была допущена ошибка, и ответственность за это лежит на государственном руководстве Сербии вместе с нынешним президентом Александром Вучичем. Это надо признать», — полагает Михайлович.

Эксперт считает, что сербские власти должны извлечь урок из данной ситуации и разработать новый подход к решению косовского вопроса.

«Сербии срочно нужна новая политика по отношению к Косово, так как нынешняя оказалась абсолютно ошибочной. Каждый шаг, который власти делали в этом направлении, был неверен. С такой политикой мы никогда ничего не получим, наоборот, мы потеряем те небольшие полномочия, которые у нас в Косово есть», — полагает Милошевич.

Он добавил, что вся сербская и международная общественность ежедневно читает о проблемах на севере Косово и Метохии, но при этом никто не упоминает о сербах, которые живут южнее реки Ибар, а это две трети от общего количества сербов, проживающих в южном крае.

Звонко Михайлович Мы — большинство. Но нас фактически не существует ни для нашего государства, ни для Приштины, ни для международного сообщества. Это нужно срочно менять, если сербское государство реально заинтересовано в том, чтобы сербы остались жить в Косово и Метохии. Если прежняя практика продолжится, для нас это будет однозначным сигналом того, что мы не интересны нашему государству и что наше выживание на этой территории для него второстепенный вопрос.

Эксперт добавил, что среди косовских сербов бытует мысль, что последние события на севере края ведут к разделу Косово и Метохии. Таким образом север края остался бы под контролем Белграда, в то время как все территории южнее реки Ибар стали бы частью так называемого независимого Косово.

«Если Белград согласится с таким «решением», это будет абсолютное предательство сербских национальных интересов и сербского государства в целом», — подытожил Звонко Михайлович.