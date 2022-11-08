Рим, 8 ноября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Италия окажет помощь Киеву в обеспечении системами ПВО, этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре министров обороны Италии и США Гвидо Крозетто и Ллойда Остина, передают римские СМИ 8 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Италия продолжит помогать Киеву и будет оставаться верным союзником США, отметил также Крозетто, занимающий свой пост с конца октября 2022 года.

В 2022 году власти Италии отправили в Киев несколько партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок. По данным социологов, большинство граждан страны выступают против таких поставок.