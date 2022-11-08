Ижевск, 8 ноября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Удмуртии 9 ноября пройдет командно-штабное учение по гражданской обороне с проверкой системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.

Система оповещения при ЧС

В ходе учений будет отработан ряд вопрос. В том числе будет дана оценка готовности сил гражданской обороны к проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров в условиях чрезвычайных ситуаций. Также проверят готовность и работоспособность систем оповещения и информирования граждан, которые проживают на территории республики.

Электрические сирены и акустические устройства будут подавать сигнал «Внимание всем» в период с 10:40 до 10:43 по местному времени. В течение минуты с 10:43 трансляции общероссийских общедоступных телеканалов, а также «Радио Россия» будут замещены сигналом оповещения.

Во всех муниципальных и городских округах проведут различные мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Удмуртии в условиях проведения специальной военной операции будут действовать дополнительные антитеррористические меры. Министерствам республики поручено проверять уровень физической защиты подведомственных объектов на случай диверсий и степень готовности персонала к террористическим актам. В регионе, согласно указу президента России Владимира Путина, действует режим базовой готовности.

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