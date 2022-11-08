Кострома, , 19:06 — REGNUM Один человек погиб и ещё четверо пострадали при крушении вертолёт Ми-2 в Костромской области, сообщают 8 ноября местные экстренные службы.

Вертолет Ми-2 Игорь Двуреков

Уточняется, что Ми-2, на борту которого находились пять человек, рухнул, выполняя задание санитарной авиации. В результате падения один погиб, остальные четверо пострадали — фельдшеры и пилоты.

На место ЧП выехали пять бригад скорой помощи, говорится в телеграм-канале главы региона Сергея Ситникова. Аварийную посадку вертолёт совершил в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино».

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