Москва, , 19:07 — REGNUM В России сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Об этом заявил 8 ноября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Текущая ситуация на рынке труда стабильная, безработица находится на минимальном уровне — 3,9%», — сказал глава государства.

Говоря о доходах населения, Владимир Путин отметил, что среднемесячная заработная плата в номинальном выражении за восемь месяцев текущего года выросла в среднем по стране на 12,7%.

«Но мы понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина. Более важным является показатель реальных зарплат с учётом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее — пока темпы роста зарплат отстают от роста цен», — констатировал президент.

По его словам, в правительстве рассчитывают, что «по мере снижения инфляции картина будет меняться к лучшему».