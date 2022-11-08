В ходе СВО погиб контрактник из Вологодской области
Вологда, 8 ноября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Вологодской области Леонид Бобыкин. Об этом в соцсетях сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Гвоздики
Чиновник сообщил, что Леониду Бобыкину было 54 года. В армии он служил по контракту: был направлен в зону проведения СВО в должности водителя.
«Искренне соболезную родным и близким Леонида Юрьевича», — написал Кузьмин.
Как сообщало ИА REGNUM, погибшему в ходе СВО снайперу из Коми присвоено звание Героя России.