Вологда, 8 ноября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Вологодской области Леонид Бобыкин. Об этом в соцсетях сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

Чиновник сообщил, что Леониду Бобыкину было 54 года. В армии он служил по контракту: был направлен в зону проведения СВО в должности водителя.

«Искренне соболезную родным и близким Леонида Юрьевича», — написал Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшему в ходе СВО снайперу из Коми присвоено звание Героя России.