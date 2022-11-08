Челябинск, 8 ноября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Челябинске с начала 2022 года шесть социально ориентированных некоммерческих организаций получили помещения в безвозмездное пользование. Об этом 8 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

ИА REGNUM Челябинск

Среди таких НКО — два реабилитационных центра, которые помогают детям. Один из них получил помещение площадью 126,8 кв метров. Здесь для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья проводятся лечение и занятия с использованием специально отобранных и обученных собак. Также сотрудники центра работают над социальной адаптацией детей и подростков с инвалидностью.

Работа по предоставлению некоммерческим организациям нежилых помещений в безвозмездное пользование ведётся в Челябинске уже второй год. В 2021-м таким НКО было передано 12 помещений. Глава города Наталья Котова отмечает, что в горадминистрации имеется реестр нежилых помещений. «Которые мы по запросу предлагаем социальным объединениям и передаём в безвозмездное пользование», — пояснила Наталья Котова.