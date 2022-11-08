Калининград, 8 ноября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Калининграде в рамках осеннего призыва первую часть призывников отправили на Балтийский флот. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.

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30 новобранцев прошли медосвидетельствование, им выдали сим-карты, военную форму, военные билеты и медицинские маски.

Ранее, военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко отметил, что осенью 2022 года в регионе призовут не больше 1000 человек.